Bald auch Novavax und Moderna erwartet Hohe Nachfrage nach Corona-Impfungen

Was ist mit Novavax? Der Hersteller Novavax bietet einen Impfstoff an, der nicht auf der mRNA-Technologie basiert, sondern auf Proteinen. Auch er will einen angepassten Impfstoff herausbringen. „Das Zulassungsverfahren für Novavax läuft noch“, so Preis. „Die Kosten für diesen Impfstoff werden wie bei Biontech vom Bund übernommen.“ Vorbehaltlich der Zulassung werden 10,6 Millionen Dosen von Novavax voraussichtlich im vierten Quartal zur Verfügung stehen und bei Bedarf vom Bund dem Großhandel zur Verfügung gestellt, erklärte das Ministerium.