NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer : Wegen Maskenpflicht Hitzefrei auch in Oberstufe möglich

Schüler mit Maske sitzen in einem Klassenraum - wegen der Hitzewelle in NRW soll es auch für Oberstufenschüler Hitzefrei geben. Foto: dpa/Jonas Güttler

Düsseldorf Wegen der Maskenpflicht im Schulunterricht erlaubt das NRW-Schulministerium erneut Hitzefrei auch für Oberstufenschüler. In den kommenden Tagen soll es sehr warm werden.

Ein entsprechender Erlass sei in dieser Woche an die Schulen ergangen, teilte das Ministerium am Mittwoch auf Anfrage mit. „Das ist eine kleine Erleichterung für die Schülerinnen und Schüler an besonders heißen Tagen“, erklärte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP). Eine entsprechende Regelung hatte NRW bereits im Sommer 2020 verfügt.