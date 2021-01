Hilfreiche Experten : Wer Kanzlerin und Länderchefs berät

Christian Drosten berät die Regierung seit Beginn der Pandemie. Foto: dpa/Christophe Gateau

Acht Forscher haben den Ministerpräsidenten auf Bitten der Kanzlerin den Ernst der Lage klar gemacht. Viele sind für schärfere Maßnahmen, längeren Lockdown und Maskenpflicht. Sie geben kein gemeinsames Votum ab - das ist in NRW anders. Hier erntete Laschet gepfefferte Kritik.

Um den Ministerpräsidenten den Ernst der Lage klar zu machen, hat die Kanzlerin am Abend vor dem Treffen erneut namhaften Experten eingeladen. Es sind kühl rechnende Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen, sachlich, wie es die Kanzlerin mag. Die Auswahl ist nicht zufällig, darunter sind viele Hardliner für einen Lockdown.

Lothar Wieler Der Chef des Robert-Koch-Institutes (RKI) ist qua Amt der oberste Bekämpfer der Pandemie. Der Tierarzt mit der Spezialisierung Mikrobiologie brauchte Zeit, um seine Rolle zu finden. Im Frühjahr hatte er das Virus zunächst klein geredet, beim Thema Masken machte er widersprüchliche Aussagen. Nun müht er sich, die unklaren Daten nach dem Jahreswechsel zu interpretieren. Den aktuellen Lockdown hält Wieler für zu lasch. „Diese Maßnahmen sind kein vollständiger Lockdown", sagte er vor wenigen Tagen. „Es gibt immer noch zu viele Ausnahmen." Mit Blick auf ansteckendere Mutationen des Coronavirus fordert er, den Lockdown „nachzuschärfen“. Konkrete öffentliche Politik-Empfehlungen vermeidet er gerne.

Christian Drosten Der Professor für Virologie von der Berliner Charité beschäftigt sich seit Jahren mit Coronaviren und entwickelte als erster einen Test auf die Viren. Er ist der wichtigste Experte und berät die Bundesregierung seit Beginn der Pandemie. Früh hatte Drosten vor den Folgen des Virus, einer zweiten Welle im Winter und der Verbreitung der britischen Mutante gewarnt. Im NDR-Podcast Coronavirus-Update und bei Twitter erklärt der Emsländer immer wieder neue Studien und das für Laien verständlich. Für Corona-Leugner wurde er zur Zielscheibe. Mutig widersetzte er sich eine Kampagne der Bild-Zeitung. Entwarnung gab er dieser Tage immerhin für eine Mutation, die in Garmisch-Patenkirchen aufgetaucht war.

Melanie Brinkmann Die Professorin von der TU Braunschweig ist eigentlich Expertin für Herpesviren, die sich dadurch auszeichnen, dass sie ihre Opfer ein Leben lang begleiten. Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung leitet sie eine Forschungsgruppe. Sie schrieb ein Gutachten zum Corona-Ausbruch in den Tönnies-Fleischfabriken. Sie wies nach, über welche weiten Distanzen sich Viren in Aerosolen verbreiten können. Sie fordert auch jetzt schärfere Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz. Brinkmann gehörte zu den Unterzeichnern eines Appells für eine scharfe europäische Antwort auf die Pandemie (Zero Covid), den 300 Forscher vor Weihnachten an die Politik richteten.

Gérard Krause Der Mediziner hat sich früh auf Tropenmedizin und Epidemiologie konzentriert und sich etwa mit der Verbreitung des Ebola-Virus befasst. Er arbeitet beim Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und fordert seit langem zielgenaue Maßnahmen statt Gießkanne. So kritisierte er im „Spiegel“, dass die Politik sich an Schulklassen und kleinen Betrieben abarbeite, aber zu wenig zum direkten Schutz der älteren Bevölkerung tue. Schon früh sprach er sich für Schnelltests in Heimen und eine Verbreitung von FFP2-Masken aus.

Michael Meyer-Hermann Der Physiker, der ebenfalls am Helmholtz-Zentrum arbeitet, ist der Großrechner unter den Experten. Er soll den Ministerpräsidenten mit seinen Rechnungen die Dynamik der Infektion verdeutlichen. Beim Lockdown im Frühjahr hatte er davor gewarnt, zu schnell zu lockern, um die Erfolge nicht wieder zu verspielen. Als Zielzahl für die Reproduktionszahl empfahl er damals 0,75, das heißt: 100 Infizierte stecken nur noch 75 Menschen an. So läuft die Epidemie auf Dauer aus.

Cornelia Betsch Die Psychologie-Professorin von der Universität Erfurt ist die personifizierte Meinungsumfrage in der Runde. Über ihre Cosmo-Umfragen, die von einer Stiftung unterstützt werden, erhebt sie regelmäßig die Stimmungen und Ansichten der Bevölkerung zum Thema Corona, Impfen, Lockdown. Sie dürfte der Runde berichtet haben, wie schlecht die Politik mittlerweile ankommt. Unlängst twitterte Betsch: „Drei Viertel der Befragten wünscht sich längerfristige und deutschlandweit einheitliche Lösungen. Homeoffice nicht ausgereizt. Vertrauen in Bundesregierung sinkt.“

Rolf Apweiler Auch der Professor vom European Bioinformatics Institute gehört zu den Rechnern der Runde und hat mit Blick auf die britische Mutation Alarmierendes zu bieten: Die neue Mutation verbreite sich sechs bis acht Mal schneller als das normale Corona-Virus, mahnte er am Wochenende bei RTL. „Nichts zu tun würde bedeuten, dass es in sechs bis acht Wochen hier wie jetzt in Großbritannien, Irland und Portugal wäre." Sein Institut sitzt im ostenglischen Hinxton – er weiß also auch aus dem Alltag, wovon er spricht.

Kai Nagel Der Physiker von der TU Berlin befasst sich eigentlich mit Simulationsmodellen für Verkehr. Im Zusammenhang mit der Pandemie untersucht er die Mobilität der Menschen und die Folgen von Beschränkungen. Die 15-Kilometer-Sperrzone um Kreisen mit einer hohen Inzidenz begrüßt er. Man müsse verhindern, dass Menschen aus Gebieten mit hoher Inzidenz das Virus in Gebiete mit niedriger Inzidenz bringen.