Hotspot Hildburghausen : Polizei sichert Teststation nach Blockade-Aufrufen

Am Mittwoch hatten in Hildburghausen knapp 400 Menschen gegen die Corona-Regeln demonstriert. Foto: dpa/Steffen Ittig

Hildburghausen Die thüringische Kleinstadt Hildburghausen kommt nicht zur Ruhe. Nach umstrittenen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen steht der Landrat nun unter Polizeischutz. Am Freitag mussten Beamte außerdem ausrücken, um die örtliche Teststation zu sichern.

Im thüringischen Landkreis Hildburghausen, aktuell bundesweit Corona-Hotspot Nummer eins, ist die Polizei zu einem Einsatz an der regionalen Corona-Teststation ausgerückt. Die Polizei habe am Donnerstagabend über die Versammlungsbehörde des Landkreises Kenntnis über einen Aufruf in sozialen Medien zur Blockade der Abstrichstelle erlangt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Polizei sei daraufhin vor Ort gewesen, eine Blockade habe aber nicht festgestellt werden können. Wer dahinter steckt, sei zunächst unklar.

In dem Landkreis an der Grenze zu Bayern hat sich mit Stand Freitag die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche auf rund 630 erhöht (Vortag: 602,9). Das ist der höchste Wert in Deutschland. Die Zahl der aktiven positiven Corona-Fälle liegt laut Landratsamt in dem 63 000 Einwohner zählenden Landkreis am Freitag bei 853.