„Nach geltenden Regeln nicht verboten“ : CDU-Bundestagsabgeordneter feiert 60. Geburtstag - ohne Abstand und ohne Masken

Frankfurt/Main Wegen einer Geburtstagsfeier steht der Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch massiv in der Kritik. Er habe seinen Ehrentag mit Freunden ohne Abstand und ohne Masken drinnen gefeiert haben. Er wehrt verteidigt die Feier.

Ein hessischer CDU-Bundestagsabgeordneter steht wegen einer privaten Geburtstagsfeier ohne Hygieneabstände und Masken in der Kritik. Am 28. Februar habe er seinen 60. Geburtstag mit seiner Familie gefeiert, erklärte Klaus-Peter Willsch (CDU) aus dem Wahlkreis Rheingau-Taunus/Limburg am Donnerstag in einer Stellungnahme. Der Politiker verteidigte die Feier. Sie sei "nach den geltenden Regeln in Hessen nicht verboten" gewesen.