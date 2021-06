Neue Studien in Oxford und Berlin : Forscher hoffen auf Wurmmittel gegen Covid-19

Eine elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt, farblich bearbeitet, Partikel des Coronavirus Sars-CoV-2. Foto: dpa/Uncredited

Berlin Seit einiger Zeit testen Wissenschaftler sogenannte Anti-Parasitika gegen Sars-CoV-2. Das Medikament Ivermection wird in einigen Ländern sogar schon angewendet, jedoch mit unklarem Erfolg.

Es besteht nicht der geringste Anlass für irgendein Gelächter, wenn neuerdings Wurmmittel beim Kampf gegen Covid-19 ausprobiert werden. In der Medizin wurden Medikamente immer schon indikationsfremd getestet, so kam es mitunter zu überraschenden Effekten. Viagra, das Erektionsmedikament, zeigte seine Leistungsfähigkeit gleichsam nebenbefundlich – nämlich in einer Studie für ein neues Mittel gegen Lungenhochdruck.

Seit einiger Zeit sind Medikamente aus der Gruppe der Anti-Parasitika tatsächlich im Fokus der Corona-Forschung. Schon vor einigen Monaten wurde Ivermectin ausprobiert, das bei bestimmten Fadenwürmern und Milben an sogenannte Chloridkanäle bindet, was zur Lähmung und zum Tod der Parasiten führt. Ivermectin werden aber auch antivirale Eigenschaften zugeschrieben. Tatsächlich zeigen Laborstudien, dass Ivermectin die Vermehrung von Sars-CoV-2 blockieren kann. Die dazu notwendige Konzentration ist jedoch wesentlich höher, als derzeit zugelassene Dosierungen erlauben.

Dabei war das Bild der klinischen Studien uneinheitlich: Einige klinische Studien zeigten keinen Nutzen, andere zeigten einen möglichen Nutzen. Die meisten der von der europäischen Arneimittelbehörde Ema untersuchten Studien waren klein und wiesen zusätzliche Einschränkungen auf. Die Ema kam zu dem Schluss, dass diese Erkenntnisse nicht ausreichen, um die Anwendung von Ivermectin bei Covid-19 außerhalb klinischer Studien zu unterstützen. Die Universität Oxford will das jetzt genauer erforschen – in einer großen Studie.

Anderswo wollten Ärzte nicht warten. In Tschechien wurde Ivermectin bereits im März eingesetzt. Unter dem Druck turmhoher Infektionszahlen griffen dortige Mediziner zu experimentellen Maßnahmen. Regierungschef Andrej Babis sorgte persönlich dafür, dass im Universitätskrankenhaus von Brünn 10.000 Packungen von Ivermectin eintrafen. Auch die Slowakei setzte schon früh Ivermectin bei Covid-19 ein, musste das Mittel aber aus Österreich importieren.

Ivermectin ist ein bekanntes Präparat. Seit 1987 ist es gegen Läuse, Milben und Zecken zugelassen. Prominenz erlangte es im Jahr 2015, als der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin an den US-Amerikaner William C. Campbell und den Japaner Satoshi Ōmura für die Entwicklung von Ivermectin ging. Die Oxforder Studie soll nun Licht in die diffuse Aktenlage bringen und wichtige Fragen klären: Kann Ivermectin die Viruslast signifikant verringern? Kann es die Übertragung und Entwicklung von Covid-19 bei Infizierten eindämmen und bei Patienten mit einer leichten bis mittelschweren Ausprägung der Krankheit die Genesung beschleunigen? Und kann es die Fallsterblichkeit verringern? Und auch: Muss man Ivermectin möglicherweise so hoch dosieren, dass toxische Eigenschaften überhand nehmen?