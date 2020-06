Rolle von PR-Agentur Storymachine : Opposition in NRW bohrt bei Heinsberg-Studie nach

Düsseldorf Für die Opposition gibt es im Zusammenhang mit der Untersuchung des Bonner Virologen Hendrik Streeck immer noch zu viele offene Fragen. Konkret reibt sich die SPD an einer Aussage des Ministerpräsidenten: Armin Laschet hatte gesagt, die Landesregierung habe keine Kenntnis davon, dass die PR-Agentur Storymachine das Projekt betreue.

Auskunft will sie auch über die Rolle Laschets bei der Sponsorenakquise für die Finanzierung der Studie erhalten. So soll es durch Storymachine auch eine Anfrage an die RAG-Stiftung zur Anwerbung von Sponsoren gegeben haben. Laschet ist Mitglied des Kuratoriums. „Inwiefern war der Ministerpräsident in diese Anfrage involviert oder wurde über sie informiert?“, heißt es in der Anfrage.