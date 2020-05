Wirbel um Heinsberg-Studie : Landesregierung wusste früh von Agentur Storymachine

Düsseldorf Die NRW-Landesregierung hatte nach eigenen Angaben früh Kenntnis von der Einbindung der PR-Agentur Storymachine bei der sogenannten Heinsberg-Studie. Die SPD vermutet einen Interessenkonflikt.

Das geht aus einer Anfrage der Parlamentarischen Geschäftsführerin der SPD-Landtagsfraktion, Sarah Philipp, hervor. „Die Beratung der Forschergruppe der Universität Bonn bei der Öffentlichkeitsarbeit wurde der Öffentlichkeit und damit auch der Landesregierung bereits dadurch bekannt, dass diese zum Auftakt der entsprechenden Facebook-Seite sowie in deren Impressum öffentlich transparent angegeben wurde“, schreibt NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in der Antwort.

„Jetzt gibt die Landesregierung also doch zu, frühzeitig informiert gewesen zu sein. Sie hat sich in dieser Sache schon so oft widersprochen, dass ich einfach glaube, dass da noch mehr ist“, sagte Philipp unserer Redaktion. Es war bereits die zweite Anfrage, die sie im Zusammenhang mit der Heinsberg-Studie des Bonner Virologen Hendrik Streeck gestellt hatte.