Sieben Gramm Hefe für zehn Euro : Verbraucherschützer warnen vor überteuerten Angeboten im Netz

Berlin Ein Produkt, das den Hamsterkäufen zum Opfer gefallen ist, ist die Hefe. Im Netz wird sie inzwischen zu hohen Preisen angeboten – und ist damit fast teurer als Silber. Verbraucherschützer warnen.

Verbraucherschützer warnen in Zeiten der Corona-Pandemie vor überteuerten Angeboten für Trockenhefe im Netz. Auf Ebay etwa fand die Verbraucherzentrale Brandenburg Offerten wie eine Tüte Trockenhefe mit sieben Gramm für zehn Euro plus 1,55 Euro Versandkosten oder 16 Beutel für 44,00 Euro ohne Versandgebühren. Damit sei die dort angebotene Hefe „durchweg fast teurer als Silber“, kritisierte die Verbraucherzentrale am Freitag.