Nach Ärger um Dienstreisen : Haushälter kürzen Geld für Entwicklungsminister Müller

Exklusiv Berlin Gerd Müller (CSU) hat als Entwicklungsminister seine Ehefrau bei Dienstreisen mitgenommen. Er wies die Vorwürfe vor wenigen Tagen als absurd zurück. Nun hat der Ärger aber ein Nachspiel bei der Mittelvergabe des Haushaltsausschusses.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat in seiner Bereinigungssitzung am Donnerstag Kürzungen am Etat von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) für das Jahr 2021 vorgenommen. Nach Informationen unserer Redaktion stehen dem Minister im Einzelplan 23 künftig noch vier Millionen Euro für Dienstreisen zur Verfügung, ursprünglich waren fünf Millionen Euro geplant.