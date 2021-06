Wende in der Impfkampagne : Hausärzte können unbegrenzt bestellen

Düsseldorf Hausärzte können ab 5. Juli unbegrenzt bestellt, so der Apothekerverband Nordrhein. Doch den Impfstoff von Johnson&Johnson bekommen sie weiterhin nicht, Betriebsärzte schon. Unternehmen wie Henkel, Covestro, RWE und Thyssenkrupp werben bei Mitarbeitern fürs Impfen.

Nach Monaten der Knappheit tritt die Impfkampagne in eine neue Phase. „Erstmals seit die Hausärzte in die Impfkampagne einbezogen sind, gibt es keine Höchstbestellmengen für die Praxen, die Ärzte können ohne Mengenbeschränkungen Corona-Impfstoffe bestellen“, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, unserer Redaktion. „Das gab es zuvor noch nie.“ Trotzdem ändere das nichts daran, dass nicht jede Praxis die Mengen erhalten kann, die sie verimpfen könnte. „Da die Impfstoffe nach wie vor nur sehr begrenzt zur Verfügung stehen und zahlreiche Zweitimpfungen anliegen, werden trotzdem nicht so viele Erstimpfungen stattfinden können“, so Preis weiter. Einige Praxen gehen zudem nun in die Ferien.

In der nächsten Woche erhalten die Hausarztpraxen bundesweit nur 2,25 Millionen Dosen von Biontech, das seien fast 400.000 Dosen weniger als in dieser Woche. Die Lieferung von Astrazeneca würde sich dagegen auf 1,1 Millionen fast verdoppeln. „Den Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten die Praxen nicht“, so Preis. „Dafür erhalten die Betriebsärzte ab dem 5. Juli 460.000 Dosen von Johnson & Johnson und zusätzlich 450.000 Dosen von Biontech.“ Am 5. Juli werden Betriebsärzte mit den Zweitimpfungen beginnen. „Das ist aufgrund der Delta-Variante auch sehr wichtig.“

In den Unternehmen kommt das Impfen gut voran. Bei Thyssenkrupp sind die Termine immer schnell ausgebucht. Nun wirbt das Essener Unternehmen dafür, dass sich noch mehr Mitarbeiter impfen lassen. „Spezielle Anreize für unsere Belegschaft haben wir dabei nicht geschaffen.“ In den USA spendieren Unternehmen an Impfwillige Freibier, Gutscheine, freie Tage oder sogar Bargeld. Auch der Chemiekonzern Covestro setzt auf Überzeugung. „Covestro empfiehlt seinen Mitarbeitenden, sich impfen zu lassen und setzt auf Aufklärung zum Thema“, sagte ein Sprecher. Der Konzern habe mittlerweile allen Beschäftigten in Deutschland ein Impfangebot unterbreiten können, die Bereitschaft sei groß. „1700 Beschäftigte in Deutschland haben bisher das Angebot von Covestro angenommen.“ Ähnlich sieht es beim Düsseldorfer Chemiekonzern Henkel aus: „Wir spüren bei uns im Unternehmen eine sehr hohe Impfbereitschaft“, sagte Henkel-Chef Carsten Knobel. „Wir werben aktiv für das Impfen, denn damit schützt jeder sich selbst und andere.“

Auch der Energiekonzern RWE setzt auf Aufklärung: „Eine Impfung erfolgt bei RWE selbstverständlich auf freiwilliger Basis. Durch intensive Information klären wir über den individuellen und gesellschaftlichen Nutzen auf, um zu einer hohen Impfakzeptanz und -bereitschaft beizutragen“, sagte ein Sprecher des Essener Konzerns, der auch im rheinischen Revier Impfstraßen hat. „An den zwölf Standorten, an denen RWE eine Impfung anbietet, wurden bislang rund 3000 Mitarbeiter geimpft. In Abhängigkeit der jeweils gelieferten Impfstoffmengen schalten wir in unserem Buchungstool die Terminvergabe frei.“ Ab 28. Juni will RWE an einigen Standorten auch die Impfung für direkte Familienangehörige (Eltern und Kinder) sowie Haushaltsangehörige der Mitarbeiter anbieten.

Laut NRW-Gesundheitsministerium sind keine speziellen Impfanreize geplant – weder für die Beschäftigten des Landes noch für die Bürger. Das Ministerium geht nach Angaben einer Sprecherin davon aus, dass sich rund 80 Prozent der Bürger in NRW gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Das Ministerium bekräftigte das Versprechen, „allen impfwilligen Bürgern in Nordrhein-Westfalen bis Ende Juli 2021 ein Erstimpfungsangebot zu unterbreiten“.

