Armut in Pandemie-Zeiten : Gewerkschaften und Verbände fordern deutliche Hartz-IV-Erhöhung

Armut in Pandemie-Zeiten

Personen gehen vor dem Schild der Arbeitsagentur in Freiburg zum Eingang. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Berlin Eine breite Allianz fordert eine sofortige Anhebung der Regelsätze von Hartz IV und Altersgrundsicherung auf 600 Euro. Arme Menschen dürften durch die Corona-Pandemie nicht noch weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass sozial benachteiligte Menschen durch und in der Corona-Pandemie weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden“, sagte der Präsident des Sozialverbands Deutschland, Adolf Bauer. „Wir erwarten von dieser Bundesregierung ohne wenn und aber und ohne weitere Ausflüchte, dass sie endlich auch etwas für die Armen tut, das wirklich Substanz hat. Arm sein ist teuer, Symbolpolitik können wir uns nicht mehr leisten“, so der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider.