Glööckler in Corona-Isolation : „Ich kann kochen, ich kann putzen, ich kann waschen“

Modeschöpfer Harald Glööckler hat sich wegen der Corona-Krise in selbstgewählte Isolation begeben. „Kein Personal, keine Besuche.“

Das sagte der 54-Jährige am Montag an seinem Wohnort im pfälzischen Kirchheim per Telefon der Deutschen Presse-Agentur. „Ich komme aus einfachen Verhältnissen. Ich kann kochen, ich kann putzen, ich kann waschen - also: Kein Problem.“