Wunsch nach physischer Anwesenheit : Hannover Messe 2022 wird wegen Pandemie um fünf Wochen verschoben

Die Halle 9 auf dem Messegelände Hannover spiegelt sich in einer Pfütze. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Hannover Der wunsch nach einer Messe mit physischer Anwesenheit habe bei allen Beteiligten überwogen. Darum verschieben die Veranstalter die Hannover Messe nun weiter Richtung Sommer.

Die Hannover Messe als weltweit wichtigste Industrieschau wird coronabedingt verschoben. Um die Messe in Präsenz ausrichten zu können, solle sie nun vom 30. Mai bis 2. Juni stattfinden, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Ursprünglich war sie für Ende April geplant und sollte einen Tag länger dauern.

Auf rund 100.000 Quadratmetern in zwölf Hallen wollen rund 3000 Aussteller ihre industriellen Innovationen mit den Schwerpunkten Digitalisierung, Klimaschutz und effiziente Produktion nun wieder überwiegend vor Ort vorstellen. In früheren Jahren hatten deutlich mehr Aussteller teilgenommen, meist etwa 5000 bis 6000. Eine Prognose zur Besucherzahl vermied die Messe angesichts der unklaren Corona-Entwicklung noch. Gastland ist in diesem Jahr Portugal.