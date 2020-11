Festnahmen in Frankreich : Handel mit gefälschten Corona-Tests

Festnahmen in Frankreich

In vielen Ländern benötigt man inzwischen einen negativen Coronatest zur Einreise. Das machen sich Betrüger zu Nutze. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Paris Sieben Menschen sind im Nachbarland vorläufig festgenommen worden. Sie sollen gefälschte negative Corona-Tests für Reisende verkauft haben.

Wegen des Handels mit gefälschten Corona-Tests sind in Frankreich sieben Personen vorläufig festgenommen worden. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtet, sollen die Festgenommenen gefälschte negative Testergebnisse am Flughafen Charles de Gaulle im Nordosten von Paris an Reisende verkauft haben. Für einen gefälschten Test sollen sie dabei zwischen 150 und 300 Euro einkassiert haben. Ermittler fanden auf ihren Handys mehr als 200 gefälschte Testergebnisse.