Inzidenz übersteigt 100 : Hamburg zieht die Corona-Notbremse

Hamburg Nach nur wenigen Tagen mit ein klein wenig mehr Freiheiten müssen sich die Hamburger wieder auf mehr Einschränkungen einstellen. Die Inzidenz lag den dritten Tag in Folge über 100.

Nach drei Tagen mit Sieben-Tages-Inzidenzen über 100 hat Hamburg am Freitag die Corona-Notbremse gezogen. Damit werden von Samstag an die erst Anfang vergangener Woche vollzogenen Öffnungsschritte wieder rückgängig gemacht, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

„Ich befürchte, dass sich die Lage weiter verschlechtert. Wir sind in einer starken dritten Welle“, sagte Tschentscher. Am Freitag war die Inzidenz auf 108,6 Fälle pro 100 000 Einwohner gestiegen. Bereits am Mittwoch und Donnerstag lag die Inzidenz über 100. Ab Samstag sollen nun wieder die Regeln von vor dem 8. März gelten.