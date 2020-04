Krebsstationen des UKE betroffen : 40 Patienten und Angestellte in Hamburger Klinik mit Coronavirus infiziert

40 Patienten und Angestellte in Hamburger Klinik mit Coronavirus infiziert

Hamburg Ausgerechnet im hochsensiblen Bereich der Krebsstationen am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) haben sich mehrere Patienten und Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Eine infizierte Reinigungskraft könnte das Virus eingeschleppt haben.

„Im Bereich der Onkologie sind in der vergangenen Woche rund 20 Patientinnen und Patienten sowie rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlicher Berufsgruppen Covid-19-positiv getestet worden“, erklärte UKE-Sprecherin Saskia Lemm am Dienstagabend auf Anfrage. Die zuständigen Behörden seien informiert worden. „Einige dieser Patienten werden entsprechend noch im UKE betreut, andere sind in die Häuslichkeit entlassen worden.“