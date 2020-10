Süßes oder Saures : NRW-Gesundheitsministerium warnt vor Klingeltouren zu Halloween

Das NRW-Gesundheitsministerium hält Gruseltouren zu Halloween in der aktuellen Situation für zu gefährlich. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Kinder gehen geschminkt von Tür zu Tür und fordern mit dem Spruch „Süßes oder Saures“ von den Nachbarn Süßigkeiten. Das ist in Zeiten von Corona keine gute Idee, findet das NRW-Gesundheitsministerium. Die Einschränkung von Kontakten sei das Gebot der Stunde.

Mit Blick auf die steigenden Corona-Zahlen hat das NRW-Gesundheitsministerium davor gewarnt, an Halloween am 31. Oktober von Tür zu Tür ziehen. Viele Kinder verkleiden sich zu dem modernen Fest und sagen bei den Nachbarn „Süßes oder Saures“, um so Schokolade oder Bonbons zu ergattern. „In Coronazeiten das Grundstück anderer Personen zu betreten und ihnen - zuweilen ungefragt - eine Begegnung, bei der der Mindestabstand vermutlich nicht komplett eingehalten werden kann, "aufzudrängen", erscheint wenig verantwortungsvoll“, teilte das Ministerium mit.