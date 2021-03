Vor dem Bund-Länder-Treffen : Händler legen Öffnungskonzept vor

Düsseldorf Deichmann, Kik, Thalia und andere haben vor dem Treffen von Kanzlerin und Länder-Chefs einen Sieben-Punkte-Plan formuliert. Strenge Zugangskontrollen und die Ausweitung des kontaktlosen Bezahlens sollen helfen, die Filialen zu öffnen.

Kurz vor dem nächsten Gipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer jagt im deutschen Einzelhandel eine Idee für Öffnungsstrategien die nächste. Der Branchenverband HDE hat der Kanzlerin in der vergangenen Woche eines präsentiert. Bekleidungs- und Schuhhändler wie H & M, Deichmann, Kik, Ernsting‘s family, Takko, Bijou Brigitte, Breuninger und Höffner haben sich zusammengetan; die Elektronikhändler Media-Markt, Saturn, Euronics und Conrad schrieben ebenso wie Spielwarenhändler gesondert an Merkel.

Die Händler halten das Einkaufen bei ihnen im Laden für vergleichsweise sicher – auch wenn der Inzidenzwert in vielen Kreisen noch über 50 liegt. Für den Börsenverein des deutschen Buchhandels formulierte dessen Hauptgeschäftsführers Alexander Skipis seine Forderung nach sofortiger Öffnung in einem Satz so: „Wir können nicht länger auf unsere geistigen Tankstellen verzichten.“

Was die Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden darf – und was nicht

Wie die Händler damit umgehen wollen, wenn der Kundenandrang in den Stadtzentren zu groß würde, bleibt noch offen. Dieses Problem könnte beispielsweise in Mode­geschäften in den Innenstädten drohen, in denen die Händler angesichts der liegengebliebenen Winterware die ansonsten unverkäuflichen Saisonartikel mit bis zu 90 Prozent Rabatt verkaufen wollen.