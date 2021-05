Mit Astrazeneca : Habeck nach eigener Corona-Impfung nicht sonderlich erleichtert

Berlin Der Grünen-Co-Chef Robert Habeck ist nach seiner eigenen Impfung nicht sonderlich erleichtert, pocht aber auf die Verantwortung als Gesellschaft.

Der Co-Vorsitzende der Grünen Robert Habeck ist nach seiner Astrazeneca-Impfung nicht sonderlich erleichtert. „Erstmal war ich krank“, stellte Habeck am Donnerstag im Deutschlandfunk ernüchtert fest und antwortete so auf die Frage, welche Last mit der Impfung von ihm abgefallen sei. Bei seiner Impfung habe es sich um „eine Restdose“ gehandelt, „die verimpft werden musste, die wäre sonst verfallen“, sagte er. Das Impfen begreife er nicht als Weg zur individuellen Freiheit, sondern „als Beitrag dafür, dass die Gesellschaft insgesamt resilienter gegen das Virus wird, insofern gab es keine persönliche Erleichterung.“