Sicherungsfonds im Gespräch : Union rückt von Gutschein-Lösung für stornierte Reisen wieder ab

Berlin Wenn Veranstaltungen wegen der Krise ausfallen, sollten Verbraucher der Bundesregierung nach mit Gutscheinen entschädigt werden. Das soll Betreiber vor hohen Rückzahlungen und möglichen Insolvenzen bewahren. Nach Kritik der SPD rückt die CDU aber nun von dem Vorschlag ab.

Die Union rückt angesichts des Widerstands der EU-Kommission von einer Gutscheinlösung für stornierte Reisen in der Corona-Krise ab. „Wenn das europäische Recht keine Spielräume für eine verpflichtende Gutscheinlösung lässt, brauchen wir andere Regelungen“, sagte der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jan-Marco Luczak (CDU), dem „Handelsblatt“. „Ich kann mir insofern einen staatlich abgesicherten Reisesicherungsfonds vorstellen, aus dem die Rückzahlungen zunächst finanziert werden.“

Der CSU-Tourismuspolitiker Paul Lehrieder sprach von einem „Schutzschirm“ für die Reisebranche, der jetzt gespannt werden solle. „Viele Reiseveranstalter und Reisebüros sind für ihre Kunden in Vorleistung gegangen und haben bereits Reisebusunternehmen, Hotels und Flüge bezahlt“, sagte Lehrieder dem Handelsblatt. „Müsste das Geld jetzt an die Verbraucher zurückfließen, würden wahrscheinlich viele Reiseveranstalter in die Insolvenz rutschen.“