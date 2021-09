Lücken in der sozialen Absicherung : Gut ein Drittel der Selbstständigen durch Corona ohne Einkommen

Lücken in der sozialen Absicherung

Düsseldorf Laut einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts sind besonders Selbstständige durch die Auswirkungen der Pandemie getroffen. Experten kritisieren die mangelnde Absicherung.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben insbesondere Selbstständige hart getroffen. Mehr als ein Drittel von ihnen verlor im Verlauf der Pandemie einen Teil des Einkommens, wie eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zeigt. Selbstständige machten sich auch häufiger Sorgen um ihre finanzielle Situation als Angestellte. Die Situation der Selbstständigen mache bedeutsame Lücken im Sozialsystem sichtbar, erklärten die Studienautoren.

"Die Erfahrung mit der Pandemie verdeutlicht, dass der Mangel an sozialer Absicherung für Selbstständige eine schwerwiegende und folgenreiche Lücke in den Sozialversicherungssystemen darstellt", schrieben die Autoren. Selbstständige sollten deshalb "möglichst umfassend" in die staatlichen Versicherungssysteme einbezogen werden.