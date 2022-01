Große Zweifel an Turkovac : Türkische Ärzte warnen vor türkischem Impfstoff

Große Zweifel an Turkovac

Eine Frau erhält eine Dosis des Turkovac-Impfstoffes gegen Covid-19 in einem Krankenhaus in Ankara. Foto:Adem ALTAN / AFP Foto: AFP/ADEM ALTAN

Istanbul Mit Turkovac hat die Türkei nun ein eigenes Vakzin gegen Corona. Präsident Erdogan feiert es als Triumph, doch Experten zweifeln an der Wirksamkeit und sprechen sogar von einer „Flüssigkeit, die als Impfstoff ausgegeben wird“.

Wann immer die Türkei ein Produkt in Eigenregie entwickelt und herstellt, ist das für Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Beweis der Leistungsfähigkeit seines Landes. Jetzt verkündete Erdogan den Erfolg eines „nationalen und lokalen“ Corona-Impfstoffes: Turkovac wird in der Türkei nach Erhalt einer Notfallzulassung seit Jahresbeginn verimpft. Erdogan feiert den Start als Triumph, doch Experten im Land haben erhebliche Zweifel an dem Vakzin. Die türkische Ärztekammer weigert sich, eine Impfung mit Turkovac zu empfehlen.