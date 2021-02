Nach schwerem Autounfall : Teenager liegt zehn Monate im Koma und wacht in der Pandemie wieder auf

Teenager liegt zehn Monate im Koma und wacht in der Pandemie wieder auf

Stoke-on-Trent Ein Jugendlicher im britischen Stoke-on-Trent hatte im März 2020 einen schweren Autounfall und lag danach lange im Koma. Das volle Ausmaß der Pandemie hat ihm seine Familie noch nicht offenbart.

Erst Ende des Jahres erwachte er aus dem Koma. „Seine Aufmerksamkeit fängt an, sich zu verbessern, aber wir wissen noch nicht, was er mitbekommt.“ Flavill war während seiner Genesung vom Unfall sogar zweimal selbst an Corona erkrankt, hatte sich beide Male wieder erholt.