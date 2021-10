Starke Nachfrage nach Hochdosis-Impfstoff : Grippe-Impfstoff für Ältere wird in Praxen knapp

Grippe-Impfstoff für Ältere wird in Praxen knapp

Die Grippe-Impfungen laufen an. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Die Nachfrage nach Grippeschutz-Impfungen ist groß. Die erste Praxen melden bereits Engpässe beim Hochdosis-Impfstoff für über 60-Jährige, so der Apothekerverband. Auch das erste klassische Vakzin wird knapp.

Kaum hat die Impfkampagne zum Grippeschutz begonnen, treten Engpässe auf. „Erste Arztpraxen melden, dass sie keine Grippeimpfstoffe mehr haben. Betroffen ist auch der spezielle Efluelda-Impfstoff für über 60-Jährigen“, sagte Thomas Preis, Chef des Apothekerverbands Nordrhein, unserer Redaktion. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt, über 60-Jährige mit dem Hochdosis-Impfstoff Efluelda geimpft werden, da er die vierfache Antigen-Menge enthält. So will man die Immunantwort verbessern, die im Alter oft nachlässt.

Aber auch bei einem klassischen Vakzin gibt es Engpässe: „Auch der Impfstoff Influvac ist zur Zeit nicht mehr über den Großhandel erhältlich“, sagt Preis. „Es gibt dort weder einzeln verpackte Impfungen für Privatpatienten noch Großpackungen für die Arztpraxen.“ Es gebe aber noch ausreichend tetravalente Impfstoffe anderer Hersteller. Das Paul-Ehrlich-Institut hat für Deutschland neun klassische Impfstoffe zugelassen, sie sind alle tetravalent, also für vier Vierenstämme optimiert. Als zehnten gibt es den tetravalenten Hochdosis-Impfstoff für über 60-Jährige.

Wer aktuell vom Arzt vertröstet wird, kann auf spätere Lieferungen hoffen. „Es besteht kein Grund zur Sorge. Wir gehen davon aus, dass die Produktionskapazitäten der Hersteller in dieser Saison vollkommen ausreichend sind“, sagte Preis. „Allein vom Sanofi-Impfstoff Efluelda werden die Apotheken mehr als zehn Millionen Dosen ausliefern können.“ In der vorletzten Saison 2019/2020 habe die Impfquote bei den über 60-Jährigen bei 33,8 Prozent gelegen. Also haben sich knapp neun Millionen dieser Gruppe impfen lassen. „Daher sollten die etwa zehn Millionen Dosen von Efluelda reichen.“