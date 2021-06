USA sichern sich Millionen Dosen : Hoffnung auf Grippemittel gegen Corona

Vor allem in der frühen Phase einer Covid-19-Erkrankung zeigte Molnupiravir eine gute Wirksamkeit. Das Mittel könnte schlimme Verläufe verhindern und auch Intensivstationen entlasten. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Das ursprünglich gegen Influenzaviren entwickelte Molnupiravir könnte ein Durchbruch für die medikamentöse Behandlung von Covid-Patienten sein. Die USA haben sich bereits1,7 Millionen Dosen gesichert. Hersteller MSD hofft auf die baldige Notfallzulassung. Was das Mittel kann und wie es wirkt.

Die Verwaltung des Mangels begleitet die deutsche Impfkampagne gegen Covid-19 von Beginn an. Der viel beschworene Turbo gerät immer wieder ins Stocken. Zuletzt lieferte Hersteller Johnson & Johnson weniger Impfstoff als geplant. Eine Zulassung der Vakzine von Curevac steht nach den wenig erfreulichen Zwischenergebnissen der klinischen Studien in den Sternen. Das zeigt auch: Die alleinige Fixierung auf ein Vakzin ist problematisch. Einen möglichen Durchbruch für die künftige Behandlung von Covid-19-Patienten ist das Mittel Monulpiravir des US-Pharmakonzerns MSD (Merck Sharp & Dohme). Die USA haben sich bereits für rund 1,2 Milliarden Dollar (rund eine Million Euro) 1,7 Millionen Behandlungseinheiten gesichert, berichtet faz.net.

Was ist Monulpiravir?

INFO Keine Erfolge gegen Grippe und Ebola Das Unternehmen MSD steht für Merck Sharp & Dohme. Firmensitz ist Kenilworth/New Jersey. In den USA und Kanada darf MSD auch Merck & Co genannt werden. MSD war bis zum Ersten Weltkrieg das US-amerikanische Tochterunternehmen der heutigen Merck KGaA (damals E. Merck). Seit 1917 sind es zwei verschiedene Unternehmen. Das Mittel Molnupiravir wurde ursprünglich gegen Influenza und Ebola getestet. Es kam aber in beiden Fällen bis heute nicht zur Zulassung. Für die Behandlung gegen Covid-19 ist eine fünftägige orale Einnahme der Tabelette vorgesehen.

Molnupiravir (MK-4482/EIDD-2801) entwickelten Wissenschaftler an der Emory University in Atlanta/Georgia ursprünglich gegen Influenza. Das Mittel ist ein so genanntes Nukleosid-Analogon. Dies ist ein Molekül, welches den natürlichen Bausteinen der RNA (Ribonukleinsäure) ähnelt. Es baut Kopierfehler, also Mutationen, in die Viren-RNA ein und tötet sie auf diese Weise ab. Ein großer Vorteil: Das Mittel wird oral verabreicht. MSD hat die Tablette in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Ridgeback Biotherapeutics aus Miami/Florida entwickelt.

Was kann das Mittel?

Molnupiravir wurde zunächst gegen Influenzaviren in Tierversuchen mit Frettchen getestet. Die Ergebnisse waren vielversprechend: So verhinderte das Mittel in Experimenten nicht nur die Infektionen mit Influenza-Viren. Es blockierte außerdem die Ansteckung weiterer Artgenossen. Und dies in kürzester Zeit, innerhalb von 24 Stunden. Mit Sars-CoV-2 infizierte Tiere reagierten ähnlich auf die Behandlung mit Molnupiravir. Die Forscher berichteten darüber im vergangenen Jahr im Fachmagazin „Nature Microbiology“ (die RP berichtete). Dort schrieben sie: „Die therapeutische Behandlung infizierter Tiere mit oral verabreichtem MK-4482/EIDD-2801 zweimal täglich reduzierte die Sars-CoV-2-Belastung in den oberen Atemwegen signifikant und unterdrückte die Ausbreitung auf unbehandelte Kontakttiere vollständig.“ Die Studienmacher sprachen schon damals von einem möglichen „Durchbruch“ in der Behandlung von Covid-19. Frettchen eignen sich ebenso wie Nerze besonders gut als Tiermodelle in der Medizin, da sie ähnlich auf Virusinfektionen reagieren wie der menschliche Organismus.

Wie weit ist die aktuelle Forschung zu Monulpiravir?

Inzwischen laufen fortgeschrittene klinische Studien der Phase III. Dabei zeichnete sich früh ab, dass Monulpiravir offenbar vor allem in der frühen Krankheitsphase von Covid-19 wirkt. Studien an hospitalisierten Patienten, also Betroffenen, die bereits stationär behandelt werden mussten, haben die Entwickler mittlerweile eingestellt. Es sei kein erwartbarer Nutzen festgestellt worden, so MSD. Weitergeführt und verändert wurden dagegen die Testreihen mit Corona-Patienten in der Frühphase einer Erkrankung. Hier zeichnete sich in den vorläufigen Testergebnissen ab, das sich die Viruslast der mit Molnupiravir behandelten Corona-Patienten deutlich reduziert hatte im Vergleich zur Placebo-Gruppe. In der nächsten Phase der klinischen Studien sollen nun Probanden teilnehmen, die noch nicht hospitalisiert wurden und die mindestens einen Risikofaktor für einen schweren Krankheitsverlauf haben, etwa Diabetes mellitus oder Adipositas, berichtet die Pharmazeutische Zeitung PZ.Untersucht werde demnach die zweimal tägliche Gabe der (höchsten) 800-mg-Dosis von Molnupiravir. Die endgültigen Daten der klinischen Studie sollen voraussichtlich im Oktober 2021 vorliegen.

Die USA hat sich schon Dosen gesichert. Wann kommt das Medikament auf den Markt?