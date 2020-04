„Eine Krise der Kinderrechte“ : Greta Thunberg spendet 100.000 Dollar Preisgeld für Unicef-Kampagne

Kopenhagen Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat dem UN-Kinderhilfswerk Unicef ein Preisgeld gespendet - in Höhe von 100.000 Dollar. Das Geld soll dem Schutz von Kindern in der Corona-Krise dienen. Thunberg hatte sich eigenen Angaben zufolge mit dem Virus infiziert.

Mit der Kampagne „Let's Move Humanity for Children in the Fight Against Coronavirus“ wollen Thunberg und Human Act zu den Bemühungen von Unicef beitragen, während der Corona-Krise Leben zu retten und Gesundheitsmaßnahmen zu fördern, ohne dass dabei die Bildung der Kinder auf der Strecke bleibt. Laut Unicef Deutschland fließen die Erlöse der Kampagne direkt in die Unicef-Nothilfemaßnahmen gegen Covid-19, etwa für die Bereitstellung von Schutzmasken, Hygieneartikeln und Schutzausrüstung, sowie in die Aufklärungsarbeit und Unterstützung für Gesundheitssysteme.