Vollständiges Ende am 15. Juni : Bundesregierung beschließt Lockerung der Grenzkontrollen

Berlin Die temporären Grenzkontrollen werden allmählich zurückgefahren. Bis zu einer vollständigen Rückkehr zum Normalzustand können aber noch etliche Wochen ins Land gehen. Außerdem gilt: Steigt die Zahl der Neuinfektionen bei den Nachbarn, werden die Regeln wieder strenger.

Die Kontrollen an der deutschen Grenze sollen von diesem Samstag an schrittweise gelockert werden. Vor allem der Grenzübertritt aus Luxemburg wird erleichtert, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Berlin. Den Angaben zufolge strebt das Bundesinnenministerium ein vollständiges Ende der wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen an allen Grenzabschnitten aber erst für den 15. Juni an.