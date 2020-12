Grenzen ab Mitternacht dicht : EU isoliert Großbritannien wegen neuer Coronavirus-Mutation

Eine neue Variante des Coronavirus, die in England die Zahlen nach oben treibt, sorgt für Chaos im europäischen Reiseverkehr. EU-Staaten machen für Menschen aus Großbritannien die Grenzen dicht. Deutschland verbietet ab Mitternacht Landungen auf Flughäfen.

Zahlreiche EU-Staaten, darunter Deutschland und Frankreich , kündigten an, ab Montag keine Passagierflüge mehr aus Großbritannien landen zu lassen. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft berief ein Krisentreffen für den Montag ein, um sich in der Reaktion auf die neue Variante abzustimmen. Diese ist nach bisherigen Erkenntnissen um 70 Prozent ansteckender als bekannte Varianten des Coronavirus .

Der britische Premier Boris Johnson hatte am Samstag mit Blick auf die rasante Ausbreitung des Coronavirus in London und im Süden Englands einen neuen Lockdown für die Region verkündet. Johnson sagte dabei, die schnelle Verbreitung des Virus sei offenbar auf die neue Variante zurückzuführen. Es gebe aber keine Hinweise, dass diese auch öfter zum Tod oder zu schweren Krankheiten führe.

Die neue Variante des Coronavirus wurde im September im Südosten Englands identifiziert und zirkuliert seitdem dort, wie Maria Van Kerkhove von der Weltgesundheitsorganisation WHO am Sonntag der BBC sagte. Die Mutation sei auch schon in Dänemark, den Niederlanden und Australien aufgetaucht. In Australien habe es sich aber nur um einen einzelnen Fall gehandelt, der sich nicht weiter verbreitet habe. Auch in Südafrika wurde die neue Variante festgestellt. Deshalb kündigten unter anderem Deutschland und Israel an, Flüge auch von dort nicht mehr landen zu lassen.