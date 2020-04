Wegen Corona-Krise : GfK-Konsumklima auf Rekordtief - „Verunsicherung der Verbraucher riesig“

Wie hier in Köln haben bundesweit wieder erste Geschäfte geöffnet. Trotzdem hält sich die Konsumfreude eher in Grenzen. Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Das war zu erwarten. Wegen der Corona-Krise ist die Verbraucherstimmung in Deutschland in den Keller gerauscht. Das bestätigt das GfK-Konsumklima-Barometer, bei dem zahlreiche Verbraucher befragt wurden.

Die Viruskrise drückt die Verbraucherstimmung in Deutschland auf ein Rekordtief. Für Mai sagen die GfK-Marktforscher einen Einbruch ihres Barometers um 25,7 Zähler auf minus 23,4 Punkte voraus. "Das Konsumklima befindet sich derzeit im freien Fall", betonte GfK-Experte Rolf Bürkl am Donnerstag. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf minus 1,8 Punkte gerechnet. Die Bürger wurden in den ersten beiden Aprilwochen befragt, als sie laut den Nürnberger Marktforschern erstmals das volle Ausmaß der Eindämmungsmaßnahmen wie etwa Schul- und Geschäftsschließungen zu spüren bekamen.