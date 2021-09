Corona-Maßnahmen an Schulen : Gesundheitsminister wollen nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne schicken

Berlin Mehrheitlich haben sich die Gesundheitsminister der Länder für einfachere Quarantäne-Regeln bei Coronafällen in Schulen ausgesprochen. Grundsätzlich soll bei einem Fall nicht mehr für den gesamten Klassenverband Quarantäne angeordnet werden.

So heißt in einem Beschluss nach Beratungen mit dem Bund am Montag. Der Vorsitzende der Länder-Ressortchefs, Klaus Holetschek (CSU) aus Bayern, sagte, dies solle als „Leitplanken“ an die Gesundheitsämter weitergegeben werden. Ziel sei guter Infektionsschutz und so viel Präsenzunterricht wie immer möglich. Der Beschluss wurde laut Holetschek bei Enthaltung zweier Bundesländer angenommen.