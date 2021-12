Gesundheitsminister Lauterbach : „Ich werde in ganz kleiner Runde feiern – und das rate ich auch allen“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Mittwoch in Berlin. Foto: AP/Michael Sohn

Köln Karl Lauterbach rechnet mit einer großen Omikron-Welle zum Jahreswechsel. Im Laufe des Jahres sei wahrscheinlich eine vierte Impfung notwendig, die speziell auf die neue Variante abgestimmt sei. Nun freue er sich erst einmal auf das Weihnachtsfest im Kreise der Familie, sagte er in einem Radiointerview.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet zum Jahreswechsel mit einer großen Welle der ansteckenderen Coronavirus-Variante Omikron auch in Deutschland. „Eine große, schnelle Welle haben wir noch nicht. Das wird sich ändern zum Jahreswechsel und in der ersten Januar-Woche“, mahnte Lauterbach am Donnerstag bei WDR 2. In einigen europäischen Ländern wie in Großbritannien ist die Omikron-Variante bereits vorherrschend.