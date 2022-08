Sinkende Corona-Fallzahlen : Lauterbach sieht Rückgang der Corona-Sommerwelle

Berlin Trotz sinkender Corona-Fallzahlen gibt Gesundheitsminister Karl Lauterbach wie das RKI keine Entwarnung. Spätestens im Herbst sei wieder mit steigenden Zahlen zu rechnen. Hinsichtlich der neuen Impfstoffe hatte er hingegen gute Nachrichten.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht die Corona-Sommerwelle in Deutschland gebrochen - aber keinen Grund zur Entwarnung in der Pandemie. „Die Sommerwelle fängt jetzt langsam an zurückzugehen“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Es gebe einen „robusten Rückgang der Fallzahlen“. Auch die Sterblichkeit gehe zurück. „Das gibt erst einmal Grund zur Freude. Das ist trotzdem kein Grund für eine Entwarnung.“ Es sei zu erwarten, dass die Fallzahlen im Herbst wieder stark stiegen.