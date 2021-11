„Der Weckruf ist nicht überall angekommen“ : Spahn fordert Kontaktbeschränkungen in Deutschland

Jens Spahn (CDU, rechts) äußerte sich bei einer Pressekonferenz am Freitag in Berlin gemeinsam mit Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, zur aktuellen Corona-Lage. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Berlin Feiern und Großveranstaltungen sollen aus Sicht des Bundesgesundheitsministers abgesagt werden, die 2Gplus-Regel konsequent eingehalten. Die Lage sei dramatischer denn je. Auch RKI-Präsident Lothar Wieler zeigte sich sehr besorgt.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in eindringlichen Worten Kontaktbeschränkungen in Deutschland gefordert. „Der Tanker, der auf eine Wand zufährt, ist nicht gestoppt", sagte Spahn am Freitag vor Journalisten in Berlin. Notwendig sei die Absage von Feiern und Großveranstaltungen wie Weihnachtsmärkten sowie eine konsequente Einhaltung der 2Gplus-Regel. Die Lage sei dramatisch und so ernst wie noch nie.