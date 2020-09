Gesundheitsämter in Deutschland : Starke Schwankung bei Zahl der ermittelten Begegnungen

Berlin Die deutschen Gesundheitsämter handhaben laut einem Bericht die Nachverfolgung der Kontakte von potenziellen Corona-Infizierten sehr unterschiedlich. Die Zahl der durchschnittlich ermittelten Kontakte zwischen den Bundesländern schwankte zeitweise stark.

Eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage von „Süddeutscher Zeitung“, NDR und WDR bei den deutschen Ämtern ergab, dass die Zahl der durchschnittlich ermittelten Kontakte im August zwischen den einzelnen Bundesländern stark schwankte. Während Sachsen im Schnitt fast zehn Kontaktpersonen pro Infiziertem ermittelte, lag der Wert in Baden-Württemberg bei 3,6.

Noch größere Unterschiede fanden sich den Angaben zufolge auf Landkreisebene: So ermittelte das Gesundheitsamt des Landkreises Leipzig im August bei jedem Infizierten 25 enge Kontaktpersonen und schickte sie in Quarantäne, in Tübingen waren es hingegen lediglich 1,7 Kontaktpersonen pro Infiziertem. Im Durchschnitt ergaben sich bundesweit 4,9 enge Kontaktpersonen pro Infiziertem.

Was Kontakte nur in Deutschland betrifft, vermeldeten die 152 Gesundheitsämter, die auf die Anfrage antworteten, dagegen überwiegend Erfolge. 85,2 Prozent der Gesundheitsämter gaben in ihren Antworten an, dass es ihnen im August gelungen sei, alle tatsächlich zu erreichen. Weitere 13,4 Prozent gaben an, zu „fast allen“ Kontakt aufgenommen zu haben.