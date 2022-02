Robert-Koch-Institut stellt klar : Genesenen-Status wird nur für Ungeimpfte verkürzt

Das Zertifikat kann in die App hochgeladen werden. Foto: dpa/Stefan Puchner

Düsseldorf Um den Genesenen-Status gab es viel Wirbel. Das Robert-Koch-Institut macht deutlich, dass die Gültigkeit des Zertifikats nur für Ungeimpfte auf drei Monate begrenzt wird. Für Geimpfte gelten andere Regeln.

Um die Verkürzung des Genesenen-Status gab es viel Wirbel. Genesene, deren Corona-Erkrankung schon etwas länger zurücklag, waren über Nacht ihren Status los. Das konnte beim Befolgen der 2G-Regel in Handel, Gaststätten und beim Sport zum Problem werden. Nun hat das Robert-Koch-Institut (RKI) deutlich gemacht, dass die Status-Verkürzung nur für Ungeimpfte gilt. Für Geimpfte, die erkranken, gilt der Genesenen-Nachweis sechs Monate.

Konkret: Wer einen Genesenen-Nachweis haben will, muss drei Bedingungen erfüllen. Seine Infektion muss durch einen PCR-Test nachgewiesen sein. Die Abnahme des Tests muss mindestens 28 Tage und darf höchstens 90 Tage zurückliegen. „Diese Vorgaben für den Genesenen-Nachweis beziehen sich ausschließlich auf Personen, die ungeimpft sind, das heißt weder vor noch nach ihrer durchgemachten Infektion eine Impfung erhalten haben“, betont das RKI. Denn wissenschaftliche Studien deuteten darauf hin, dass Ungeimpfte nach einer durchgemachten Infektion (mit Delta, Alpha oder Urtyp) nur kurz gegen eine Infektion mit Omikron gefeit seien.

„Sobald ein Genesener zusätzlich geimpft ist, geht es um die Frage der vollständigen Impfung, nicht mehr um den Genesenenstatus“, betont das RKI. Wer sich in den ersten vier Wochen nach seiner ersten Impfung infiziert, soll demnach drei Monate nach der Infektion die zweite Dosis bekommen. Wer sich später infiziert, gilt durch die Infektion als grundimmunisiert.

Allerdings kann die Corona-App die beiden Typen von Genesenen noch nicht unterscheiden. Fragen der Gültigkeit der Zertifikate seien beim Bundesgesundheitsministerium in Arbeit, so das RKI. Das Boostern wird unabhängig davon empfohlen.

Da der Impf- oder Genesenen-Nachweis (noch) die wertvolle Eintrittskarte für Gastronomie, Schwimmbad, Fitnesstudio ist, wird bisweilen Schindluder damit getrieben. Mehr als 200 Polizisten sind am frühen Dienstagmorgen zu Durchsuchungen in Köln, Leverkusen und Erftstadt aufgebrochen, um dem Verdacht der Fälschung nachzugehen. Die Ermittlungsgruppe „Stempel“ durchsuchte insgesamt 40 Wohnungen und eine Arztpraxis. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) ist das ein absoluter Einzelfall: „Als KV Nordrhein sind uns keine derartigen Fälle bekannt“, so ein Sprecher. Nun muss die Bezirksregierung entscheiden, ob der Arzt seine Approbation verliert, wenn sich der Verdacht bestätigt.

