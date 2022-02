Genesen, geimpft, geboostert : Wann läuft welcher Status ab?

Düsseldorf Genesen, geimpft oder geboostert - der Status ist entscheidend, um ins Restaurant oder ins Kino gehen zu können, oder ob man in ein Land einreisen darf. Wie lange welche Nachweise ihre Gültigkeit haben, ist oft nicht klar. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Wer gerade keinen Impf- oder Genesenennachweis hat, muss auf viel verzichten. Denn bei den meisten Freizeitaktivitäten, in Restaurants, Bars, Museen oder Theatern und Kinos, aber auch teilweise im Einzelhandel werden nur Geimpfte oder Genesene (2G) reingelassen. Ergänzend kann sogar ein Test oder ein Nachweis über eine dritte Impfung fällig werden (2G+). Auch für Reisen ins Ausland ist der Impf- oder Genesenennachweis erforderlich. Der Status kann allerdings nach mehreren Monaten ablaufen. Geimpfte und Genesene müssen also Fristen im Auge behalten.

Urlaub in Deutschland – das gilt in den Bundesländern

Corona-Pandemie : Urlaub in Deutschland – das gilt in den Bundesländern

Wann läuft der Genesenenstatus ab?

Wann läuft der Impfstatus nach zwei Impfungen ab?

Wer reisen möchte und noch keine dritte Impfung erhalten hat, der muss wieder aufpassen. Denn die Europäische Union hat sich darauf verständigt, dass die EU-Impfnachweise seit dem 1. Februar ohne Auffrischungsimpfung nur noch rund neun Monate (270 Tage) gültig sind. Nach Ablauf dieser Frist werden Menschen ohne diesen zusätzlichen Schutz bei Grenzübertritten wie Ungeimpfte behandelt. Das bedeutet in der Regel, dass sie bei grenzüberschreitenden Reisen in der EU einen aktuellen negativen Test brauchen oder sogar in Quarantäne müssen. „Dies spiegelt den nachlassenden Schutz des Impfstoffs wieder und unterstreicht, wie wichtig eine Auffrischung ist“, sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders. Mit den neuen Vorschriften für Reisen innerhalb der EU werden die unterschiedlichen Vorschriften in den Mitgliedstaaten harmonisiert, heißt es von Seiten der EU-Kommission. Wie lange die Grundimmunisierung in den jeweiligen Ländern - etwa für Restaurantbesuche oder Veranstaltungen - anerkannt wird, kann sich jedoch weiterhin unterscheiden.