Allein in Bayern rund 900 Fälle : Mehr als 3000 Ermittlungsverfahren wegen gefälschter Impfpässe

Düsseldorf Das geht aus einer Umfrage unter 16 Landeskriminalämtern hervor. Es soll eine hohe Dunkelziffer geben. Inzwischen müssen die Täter mit Freiheitsstrafen rechnen.

In Deutschland laufen bereits mindestens 3100 Ermittlungsverfahren wegen gefälschter Impfpässe. Das ergab eine am Freitag veröffentlichte Umfrage der "Wirtschaftswoche" unter den 16 Landeskriminalämtern. Allein in Bayern werden rund 900 Ermittlungsverfahren geführt. In Köln berichtet die Staatsanwaltschaft demnach von 70 Ermittlungsverfahren in diesem Jahr. Die Landeskriminalämter gehen jedoch von einer beachtlichen Dunkelziffer aus.