Corona-Pandemie : NRW lockert strenge Mindestabstand-Regel für Lokale

Vor einer Gastwirtschaft stehen Tische und Stühle: In NRW dürfen sie nach massiver Kritik nun enger aufgestellt werden als zwei Meter. Foto: dpa/Stefan Sauer

Düsseldorf Nach scharfer Kritik aus der Gastronomie lockert Nordrhein-Westfalen eine strenge Corona-Regel für Restaurants und Cafés. Der Mindestabstand zwischen den Tischen wird verringert.

Zwischen den Tischen müsse es in Innenräumen einen Mindestabstand von 1,50 Meter geben, heißt es in einem Schreiben des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Düsseldorf. Darin geht es um die Neufassung der Corona-Schutzverordnung.

Die Regelung soll ab Freitag in Kreisen und kreisfreien Städten gelten, deren Inzidenz unter 50 ist. Zuvor waren es drinnen zwei Meter Mindestabstand gewesen und damit 50 Zentimeter mehr als in anderen Bundesländern. Das hatte im Gastgewerbe für Verägerung gesorgt, weil dadurch weniger Tische in die Räume passten und drinnen somit weniger Gäste bewirtet werden konnten.

Bisher ist die Innengastronomie in NRW nur in wenigen Kommunen offen. Wegen sinkender Inzidenzwerte in der Pandemie wird aber damit gerechnet, dass bald in deutlich mehr Kreisen und kreisfreien Städten die gastronomischen Innenräume geöffnet dürfen.

