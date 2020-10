Urteil : Gastronom in Bayern scheitert mit Klage gegen Lockdown

Gastronom in Bayern scheitert mit Klage gegen Lockdown

München Dürfen Restaurants auch während eines regionalen Lockdowns öffnen? Ein Wirt aus Bayern wollte dies per Eilantrag beim Verwaltungsgericht einklagen - dieser wurde jedoch abgelehnt.

Ein Gastronom ist mit seiner Klage gegen den Lockdown im Landkreis Berchtesgadener Land in Bayern gescheitert. Wie das Verwaltungsgericht in München am Mittwoch berichtete, wurde der Eilantrag des Restaurantbesitzers abgelehnt. Der Unternehmer wollte erreichen, dass er auch während des vom Landratsamt angeordneten regionalen Lockdowns Gäste bewirten darf.