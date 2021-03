Guter Impffortschritt im Vereinten Königreich : Johnson bietet Austragung zusätzlicher EM-Spiele in Großbritannien an

Boris Johnson. Foto: dpa/Jessica Taylor

London Der britische Premierminister Boris Johnson hat angesichts des guten Impffortschrittes in Großbritannien angeboten, mehr Spiele der Fußball-EM in britischen Stadien auszurichten als geplant, wenn es nötig sein sollte. Außerdem peilt das Vereinte Königreich die Ausrichtung der WM 2030 an.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat angeboten, mehr Spiele der Fußball-Europameisterschaft diesen Sommer in seinem Land auszutragen. „Wir sind Gastgeber der Euro. Wir tragen Halbfinalspiele aus und das Finale“, sagte Johnson der Zeitung „The Sun“ (Dienstag). Mit Blick auf die Europäische Fußball-Union Uefa sagte er: „Falls es irgendwelche anderen Spiele gibt, die ausgerichtet werden sollen, sind wir gewiss dazu bereit.“ Wegen der andauernden Probleme durch die Coronavirus-Pandemie wird über Alternativ-Modelle für die Europameisterschaft debattiert. In Großbritannien hat bisher mehr als ein Drittel der Erwachsenen eine erste Corona-Impfung erhalten.

Die Uefa hatte zuletzt mitgeteilt, sie halte an dem Modell fest, die um ein Jahr verlegte EM in zwölf Städten in zwölf Ländern auszutragen. Ein Sprecher Johnsons hatte vergangene Woche betont: „Wir konzentrieren uns auf die Spiele, die wir im Vereinigten Königreich austragen sollen.“ London ist als Austragungsort für drei Gruppenspiele, ein Achtelfinale, die beiden Halbfinals und das Finale am 11. Juli vorgesehen. Im schottischen Glasgow sollen ebenfalls drei Vorrundenpartien sowie ein Achtelfinale gespielt werden.

Johnson betonte im Gespräch mit der „Sun“ nun, dass Großbritannien gemeinsam mit Irland die Fußball-Weltmeisterschaft 2030 austragen wolle. „Wir sind sehr, sehr daran interessiert, Fußball im Jahr 2030 nach Hause zu bringen. Ich denke, es ist der richtige Ort dafür“, sagte der Premier. Großbritannien sei die Heimat des Fußballs. „Es ist der richtige Zeitpunkt. Es wird eine absolut wunderbare Sache für das Land sein.“

Der „Sun“ zufolge plant Finanzminister Rishi Sunak im neuen Haushalt, der an diesem Mittwoch vorgestellt wird, 2,8 Millionen Pfund (3,23 Mio Euro) für die Bewerbung ein, für die Frauen-EM 2022 in England sind zusätzliche 1,2 Millionen Pfund vorgesehen. „Wir wollen in den kommenden Jahren eine Menge Fußball sehen“, sagte Johnson.

(th/dpa)