Geisterspiele ab Mitte Mai : Mehrheit der Fans glaubt an finanziellen Grund für Bundesliga-Neustart

Köln Viele Fans warten seit Wochen gespannt darauf, endlich wieder aktuelle Fußball-Spiele sehen zu können. Der Neustart der Bundesliga ist aber eher durch finanzielle Interesse begründet als durch den Wunsch, die Fans zu unterhalten, glauben viele.

89 Prozent der Fußball-Fans in Deutschland glauben, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) hauptsächlich aus finanziellem Interesse den Spielbetrieb in der Bundesliga wieder aufnehmen will. Das geht aus einer Umfrage der App FanQ hervor, an der über 1350 Fans teilgenommen hatten.