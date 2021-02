Aber erst im Frühjahr : Frühere Impfung für Grundschullehrer und Erzieher

Impfzentrum Düsseldorf. Foto: dpa/Federico Gambarini

Berlin/Düsseldorf In NRW reichen Impftermine für über 80-Jährige jetzt bis in den Mai. Danach sind die über 70-Jährigen an der Reihe. Doch dann könnten die Impfzentren richtig loslegen. Der IT-Verband Bitkom kritisiert Terminvergabe und Impf-Föderalismus.

Der Streit um die Reihenfolge beim Impfen geht weiter. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält eine vorgezogene Impfung von Lehrern und Erziehern erst im Frühjahr für möglich. Jeder zweite Todesfall im Zusammenhang mit Corona betreffe über 80-Jährige. „Deswegen ist diese Gruppe auf jeden Fall zuerst zu impfen“, betonte Spahn. Die Impfverordnung sieht bislang vor, dass Erzieher und Lehrer erst als dritte Gruppe („erhöhte Priorität“) an die Reihe kommen. Zuvor sind unter anderem die über 80-Jährigen („höchste Priorität“) und über 70-Jährige („hohe Priorität“) dran.

Bund und Länder hatten am Mittwoch angeregt, eine frühere Impfung von Lehrkräften und Erziehern zu prüfen und diese von der dritten in die zweite Gruppe vorzuziehen. Spahn betonte, dass sich ein Vorziehen auf Grundschullehrer und Erzieher beschränken würde. Sie hätten mit Kindern in Altersgruppen zu tun, bei denen Abstandsregeln schwerer umsetzbar seien.

Noch ist man nicht einmal mit Gruppe eins durch. In Nordrhein-Westfalen werden weiter Termine für über 80-Jährige vereinbart: „Aktuell vergeben wir Termine für die Erstimpfung ab dem 12. April, den Zweittermin ab dem 3. Mai“, erklärte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein. Wann die über 70-Jährigen an die Reihe kommen, hängt von den Impfstoffmengen ab. Ob auch die Gruppe der über 70-Jährigen von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann per Brief eingeladen werden, ist noch offen. „Das Vorgehen ist noch in Erarbeitung“, so Laumanns Sprecherin. Immerhin: Die Impfungen in den vollstationären Pflegeeinrichtungen seien „weitgehend abgeschlossen“. Und seit dieser Woche wurden die Impfungen auch auf ambulante Pflegedienste sowie Beschäftigte bei Hospizen und Rettungsdiensten ausgeweitet.

Noch können die Impfzentren mangels Impfstoff nur mit halber Kraft fahren. Im März aber würden die Impfzentren voll ausgelastet sein, sagte Kanzlerin Angela Merkel im ZDF. „Da werden wir Mühe haben, alles zu verimpfen.“ Das Tübinger Unternehmen Curevac reichte nun erste Zahlen bei der Zulassungsbehörde Ema ein.