Salons bereiten Wiedereröffnung vor : „Die Leute wollen unbedingt wieder zu ihrem Friseur“

Eine Friseurin und ein Kunde mit Mundschutz in der Schweiz (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Klaunzer

Leverkusen/Dortmund Wem die Locken ungeschnitten in Gesicht und Nacken wuchern, wartet schon sehnsüchtig: Ab Montag dürfen Friseure wieder öffnen - unter strengen Auflagen. Das hat auch zur Folge, dass einige Kunden noch Wochen bis zum frischen Haarschnitt warten müssen.

„Wir freuen uns alle sehr, dass wir nach so langer Zeit wieder arbeiten können“, sagt Friseurmeister Norbert Migge. Genau wie die mehr als 16.000 anderen nordrhein-westfälischen Friseurbetriebe darf er ab Montag wieder Kunden frisieren - unter strengen Hygiene- und Sicherheitsstandards. Damit er öffnen kann, hat Migge für sein Team und die Kunden Mund-Nasen-Schutz besorgt und die Abläufe umstellen müssen. Desinfektionsmittel steht bereit. Er wird um jeden Stuhl in seinem Salon den nötigen Sicherheitsabstand markieren.

Migge ist gespannt auf das, was ihn erwartet. Nicht nur, weil er einiges an Reparaturarbeiten auf sich zukommen sieht, wie er lachend sagt, wenn Leute schonmal selbst Hand angelegt hätten. Vieles, was zum Beruf dazugehöre, werde einfach anders ablaufen als vor der Krise: „Wir sind ja angehalten, möglichst wenig mit den Kunden zu reden. Das wird eine ziemliche Umstellung“, sagt er. Ganz zu schweigen von der Frage, wie es sei, Neukunden, deren Gesicht unter einer Maske verborgen ist, vernünftig zu beraten und zu frisieren.