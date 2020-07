Freiwillige Corona-Maßnahme : Französische Bahn testet Temperaturmessung bei Reisenden

Reisende gehen an Hochgeschwindigkeitszügen der französischen staatlichen Eisenbahngesellschaft SNCF vorbei. (Symbolbild) Foto: dpa/Claude Paris

Paris In der Corona-Pandemie testet die französische Bahn die Temperaturmessung bei Reisenden. Passagiere am Pariser Bahnhof Gare de Lyon können auf freiwilliger Basis teilnehmen, wie die Bahngesellschaft SNCF am Dienstag mitteilte.

Vor ihrer Reise mit einem TGV-Hochgeschwindigkeitszug können sie am Gleis mit einer Wärmebildkamera ihre Körpertemperatur messen lassen. Damit will die französische Bahn nach eigenen Angaben „unter realen Bedingungen“ testen, wie flüssig das Einsteigen vonstatten gehen könnte, sollte die Regierung Temperaturmessungen für Reisende verpflichtend machen. Die Infektionszahlen in dem Land mit mehr als 30.000 Todesopfern waren zuletzt wieder angestiegen.

Für die Passagiere habe der Test keine negativen Folgen, versicherte die SNCF: Bei einer Temperatur von über 38,5 Grad werde ihnen lediglich eine chirurgische Gesichtsmaske sowie Handgel ausgehändigt. Zudem könne der Kunde die Reise kostenlos verschieben oder stornieren, wenn er dies wünsche.

(juw/AFP)