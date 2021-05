Impfkommission prüft Freigabe : Corona-Impfung - das müssen Schwangere wissen

Corona-Impfungen für Schwangere rücken näher. Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf Schwangere haben häufig schwerere Verläufe bei einer Covid-Infektion. Frauenärzte fordern nun die rasche Freigabe des Impfstoffs für werdende Mütter. Bislang können sich nur ihre Kontaktpersonen impfen lassen.

Bislang können sich zwei Kontaktpersonen von Schwangeren gegen Corona impfen lassen, nicht aber die Schwangeren selbst. Das könnte sich bald ändern, die Ständige Impfkommission (Stiko) arbeitet gerade an ihrer Empfehlung. Die Frauenärzte in Deutschland fordern, dass schnell grünes Licht kommt: „Daten aus den USA und Großbritannien lassen erwarten, dass die Stiko in absehbarer Zeit die Impfung Schwangerer propagieren wird. Das ist um so wichtiger, weil Schwangere prozentual häufiger schwere Krankheitsverläufe als gleichaltrige nicht-schwangere Frauen zeigen“, sagt Christian Albring, Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte.

Wie stark sind Schwangere von Corona betroffen? Die Zahlen, die der Verbandschef nennt, sind alarmierend: Bei den an Covid-19 erkrankten Schwangeren zeigt sich ein Anstieg von Tot- und Frühgeburten und eine erhöhte Rate an Kaiserschnitten. „Eine von 25 erkrankten Schwangeren muss intensivmedizinisch behandelt werden“, warnt Albring. „Wird hier eine Beatmung notwendig, so liegt die Sterblichkeit bei zwei Prozent. Eine Impfung aller Schwangeren wäre daher äußerst sinnvoll.“

Wie riskant ist eine Corona-Impfung? Wie bei vielen Arzneien gibt es auch für die Impfung von Schwangeren keine umfassenden Zulassungsstudien. Doch Experten können auf Basis der internationalen und nationalen Erfahrungen abschätzen, wie groß Nutzen und Risiken einer Impfung für Schwangere sind.

Dürfen Schwangere überhaupt geimpft werden? Durchaus. „In der Schwangerschaft sollte so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig geimpft werden“, heißt es beim Berufsverband der Frauenärzte. Einige Impfungen wie Tetanus, Diphtherie, Pertussis (Keuchhusten), Hepatitis A und B sind in diesem Zeitraum durchführbar oder sogar ausdrücklich für Schwangere empfohlen. Da in der Schwangerschaft sehr schwere Grippeverläufe auftreten können, hat die Stiko die Influenza-Impfung bereits explizit für Schwangere empfohlen. Impfungen mit Lebendimpfstoffen wie gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken sind in der Schwangerschaft dagegen nicht erlaubt.

Wie schnell könnten Schwangere gegen Corona geimpft werden? Die Freigabe des Vakzins ist das eine, das andere ist angesichts der Knappheit eine Priorisierung. Damit die 800.000 Schwangeren schnell geimpft werden können, müssten sie in die Priorisierungsliste der Impfverordnung aufgenommen werden. Auch dafür müsste die Stiko die Voraussetzung schaffen.

Schützt eine Corona-Impfung auch das Ungeborene? Hier darf man auf die Einschätzung der Stiko gespannt sein. Grundsätzlich gilt bei anderen Impfungen, dass sie dem Baby einen gewissen Nestschutz verleihen. „Mütterliche Antikörper, die durch eine frühere Erkrankung oder Schutzimpfungen erworben wurden, können über die Plazenta an das ungeborene Kind weitergegeben werden. Der Säugling erhält dadurch in den ersten Wochen bis Monaten nach der Geburt eine gewisse Immunität gegen eine Infektion“, wie der Berufsverband der Frauenärzte erklärt.