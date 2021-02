Niedrige weibliche Start-up-Quote : Frauen gründen anders

Meinung Im Technologie-Sektor schneiden Frauen schlechter ab, weil sie fürchten, kein Wagniskapital zu erhalten. Dafür gründen sie mehr Dienstleistungsunternehmen.

Ständig tauchen neue Statistiken auf, die beweisen wollen, dass Frauen deswegen so unterrepräsentiert sind, weil sie bei der Gründung schlechtere Voraussetzungen haben als Männer. Als Treiberin der Initiative NRWomen des NRW-Startupverbands und Serien-Gründerin frage ich mich manchmal, ob dramatisiert wird. Wir sollten uns vielleicht zunächst mit den Begrifflichkeiten „Start-up“ und „Gründung“ beschäftigen. Mir scheint, dass die Missverständnisse schon mit der Definition beginnen. Der Begriff „Start-up“ fällt meist im Zusammenhang mit kapitalintensiven Geschäftsmodellen im Technologiebereich, die eine hohe Skalierbarkeit aufweisen (häufig Softwareunternehmen), also in bestimmte Größenordnungen vorstoßen müssen. Finden wir es ungewöhnlich, dass Frauen hier weniger präsent sind, weil sie sich eher in nicht-technischen Berufen bewegen? Eigentlich nicht.

Das Problem ist, dass bei den Frauen, die in diesem Bereich unterwegs sind, eine statistisch provozierte „Chancenungleichheit“ in den Köpfen schwirrt. Viele Frauen gründen (mutmaßlich) in der technologieorientierten Start-up-Szene nicht, weil sie Angst vor Benachteiligungen haben. Dadurch haben wir die niedrige Frauenquote. Die Statistiken, dass Frauen weniger Wagniskapital erhalten, begünstigen das. In den Medien wird das dann ausgeschlachtet, so dass die Gründungsentscheidung immer höhere Überwindung kostet.