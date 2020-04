„Nicht einfach wegsperren“ : Giffey gegen Sonderauflagen für Ältere in Corona-Krise

Berlin Wie kann das Virus eingedämmt und gleichzeitig das öffentliche Leben wieder hochgefahren werden? Familienministerin Franziska Giffey lehnt den Vorschlag ab, dass Ältere Menschen unter Quarantäne gestellt werden sollten.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey lehnt gesonderte Auflagen für Ältere in der Corona-Krise strikt ab. "Man kann mündige Bürger nicht einfach wegsperren, indem man schematisch eine Altersgrenze für Senioren festlegt", sagte Giffey im Interview mit "Focus Online" (Donnerstag). "Wo will man denn da aufhören?", so die SPD-Politikerin. "Wir dürfen keine Zwei-Klassen-Gesellschaft aufbauen so nach dem Motto ,Die einen dürfen raus, die anderen müssen drinbleiben".