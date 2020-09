Neuer Rekordwert : Frankreich verzeichnet mehr als 16.000 Corona-Neuinfektionen

Paris Einen Tag nach der weiteren Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Frankreich ist dort ein neuer Rekord bei den Infektionsfällen verzeichnet worden. Die neuen Maßnahmen stoßen gleichwohl auf breite Kritik.

Binnen 24 Stunden wurden in Frankreich weitere 16.096 Menschen positiv getestet, wie die zentrale Gesundheitsbehörde am Donnerstagabend mitteilte. Das sind nochmals rund 3400 Neuansteckungen mehr als beim bisherigen Höchststand vom vergangenen Samstag. Die Zahl der Corona-Toten stieg binnen eines Tages um 52. Die neuen Corona-Maßnahmen stoßen gleichwohl auf breite Kritik.

Der starke Anstieg der Neuinfektionen sorgt bei der Regierung für wachsende Alarmstimmung. Sie verschärfte deshalb am Mittwoch die Maßnahmen vor allem in den Großstädten.

Die Bürgermeisterin von Marseille, Michèle Rubirola, sagte in einem Radiointerview, sie sei „wütend“, weil sie nicht vorab zu den neuen Maßnahmen konsultiert worden sei. Betroffene Gastronomen kündigten unterdessen Protestaktionen an. So drohte eine Reihe von Restaurantinhabern damit, die Schließungsanordnungen zu missachten.

Castex kündigte auch neue Unterstützungsmaßnahmen für betroffene Betriebe an. So solle es Entlastungen bei deren Sozialabgaben geben. Die Kurzarbeitregelungen sollen nach Angaben des Premierministers bis zum Ende der Corona-Maßnahmen verlängert werden.

Die neuen Regelungen betreffen vor allem die Großstädte. So müssen in dem am stärksten von der neuen Virus-Ausbreitung betroffenen Marseille ab Samstag alle Bars und Restaurants schließen. In Paris und anderen Städten müssen sie früher schließen als bisher. Zudem wurden Versammlungen von mehr als zehn Menschen etwa in Parks und auf Plätzen untersagt.