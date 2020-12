Trotz Corona und Demos : Frankfurter OB lockt mit preisgünstigen ÖPNV-Tickets zum Weihnachtsshopping

Frankfurt Die Corona-Zahlen sind auch in Frankfurt deutlich über der Inzidenz von 50, und dann waren für dieses Wochenende auch noch Demos in der Innenstadt angekündigt. Trotzdem lud der OB zum Weihnachtsshopping – und steckte Kritik ein.

Jeder in Frankfurt könne am Samstag mit einem günstigen Kinderfahrschein statt eines Einzelfahrscheins für Erwachsene fahren, hatte Feldmann bereits am Freitag verkündet. „Mit diesem Angebot ermöglichen wir den Fahrgästen am Samstag vor dem dritten Advent, kostengünstig mit einem Kinderfahrschein in Frankfurt unterwegs zu sein, um so ihren Weihnachtseinkauf zu erledigen“, sagt der Oberbürgermeister.